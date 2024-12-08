Башкортстанда Фатих Кәримне искә алалар

Башкортстанның Бишбүләк районы Ает авылында фронтовик шагыйрь Фатих Кәримне искә алу чаралары уза. ТР Язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, әдипнең 115 еллыгына багышланган тантаналарда Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рифат Җамал, язучы Рафис Корбан катнаша.
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