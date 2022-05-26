Как человечество победило оспу

Вот уже два года по миру, постоянно мутируя, шагает SARS-CoV-2. Уханьский штамм, смертоносный штамм дельта, сверхзаразный омикрон… Последним переболели даже те, кого миновала такая участь в первые волны, независимо от того, прививались они или нет.