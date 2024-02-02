Как можно повлиять на своё будущее

Поделимся с вами некоторыми секретами выстраивания своей будущей жизни.фото: freepik.com--> Нас всех интересует будущее: сдадим ли мы важный проект на работе (экзамен в школе или ВУЗе), когда закончится какой-нибудь конфликт, кем станут наши дети, будем ли мы успешны, всё ли будет в порядке со здоровьем и ещё тысяча «а будет ли».