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Как можно повлиять на своё будущее

Как можно повлиять на своё будущее

Поделимся с вами некоторыми секретами выстраивания своей будущей жизни.фото: freepik.com--> Нас всех интересует будущее: сдадим ли мы важный проект на работе (экзамен в школе или ВУЗе), когда закончится какой-нибудь конфликт, кем станут наши дети, будем ли мы успешны, всё ли будет в порядке со здоровьем и ещё тысяча «а будет ли».

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