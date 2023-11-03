Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Очень остроумно.А причём здесь котята? Их что, тоже на мясокомбинат для таких любителей, как вы?Он же живой! Живо...
  • Александр Маркитанов
    а вот интересно, как любители живых живностей, относятся к такому заведению, как мясокомбинат, употребляют с удовольс...Он же живой! Живо...
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    Главное - выстоять в трудное время.Маленькое счастье…

Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Морена, недавно я написал вам, как зарабатывал деньги массажем. Хочу пояснить. Пока я зарабатывал по своей первой специальности БОЛЕЕ 2000$ в месяц, тратя лично на себя и оплату коммунальных услуг при этом от силы 800$, а почти все остальные деньги вкладывал в знания, умения, навыки, бывшие девушки хамили, дерзили и хотели, чтобы я тратил деньги только на них.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена-Морана себе не изменяет: во всех своих профеминистских высерах все более-менее адекватные мужчины у неё однозначно ко... в общем, какие-то не такие...
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