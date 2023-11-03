Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Морена, недавно я написал вам, как зарабатывал деньги массажем. Хочу пояснить. Пока я зарабатывал по своей первой специальности БОЛЕЕ 2000$ в месяц, тратя лично на себя и оплату коммунальных услуг при этом от силы 800$, а почти все остальные деньги вкладывал в знания, умения, навыки, бывшие девушки хамили, дерзили и хотели, чтобы я тратил деньги только на них.