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Кошмар ВСУ наяву: российские войска усиливают давление на противника с нескольких направлений

Кошмар ВСУ наяву: российские войска усиливают давление на противника с нескольких направлений

Российские войска усиливают давление на оборону ВСУ сразу с нескольких направлений. Наши бойцы ищут уязвимые места противника и постепенно растягивают линию боевого соприкосновения.

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