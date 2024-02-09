Намедни произошло увы, вполне прецедентное событие - ребе Соловьёв в достаточно грубой форме, с таким демонстративным тыканьем, наехал на военкора Марата Хайруллина.
А давайте введём мораторий на разборки между своими?
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Владимир Алтайцев
Влажные мечты автора. Ему бы вспомнить надо, что только на кладбище его клиенты не спорят меж собой. А споры были и будут всегда.
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Нет там своих, они такие же как и шой бизнес, актеришки и т.д. бабло и финансирование из народных бюджетных денег их интерес.... Вы посмотрите на этих медийных людей и их зарплаты и поймете что там патриотизмом не пахнет вообще...
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4 час.
Вячеслав Денисов
Хорошо оплачиваемое "соловьиное дерьмо" распоясалось до безобразия. Власть позволяет этому хаму разговаривать через губу с людьми, перед которыми он - ноль!
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1 час.
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