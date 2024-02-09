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А давайте введём мораторий на разборки между своими?

А давайте введём мораторий на разборки между своими?

Намедни  произошло  увы,  вполне    прецедентное  событие    -  ребе  Соловьёв         в достаточно  грубой  форме,  с  таким    демонстративным    тыканьем,  наехал  на  военкора  Марата  Хайруллина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Влажные  мечты  автора. Ему  бы  вспомнить надо, что только на кладбище  его клиенты  не спорят меж собой. А споры  были и будут всегда.
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Нет там своих, они такие же как и шой бизнес, актеришки и т.д. бабло и финансирование из народных бюджетных денег их интерес.... Вы посмотрите на этих медийных людей и их зарплаты и поймете что там патриотизмом не пахнет вообще...
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4 час.
Вячеслав Денисов
Хорошо оплачиваемое &quot;соловьиное дерьмо&quot; распоясалось до безобразия. Власть позволяет этому хаму разговаривать через губу с людьми, перед которыми он - ноль!
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1 час.

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