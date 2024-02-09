А давайте введём мораторий на разборки между своими?

Владимир Алтайцев Влажные мечты автора. Ему бы вспомнить надо, что только на кладбище его клиенты не спорят меж собой. А споры были и будут всегда.

АНГЕЛ АНГЕЛ Нет там своих, они такие же как и шой бизнес, актеришки и т.д. бабло и финансирование из народных бюджетных денег их интерес.... Вы посмотрите на этих медийных людей и их зарплаты и поймете что там патриотизмом не пахнет вообще...