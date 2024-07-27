Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием «гвардейский»

В торжественной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с присвоением почетного наименования «гвардейский».
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