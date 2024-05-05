Кровавая Пасха: религиозные фанатики учинили бойню в отделе милиции

Четверть века назад в канун Пасхи в Тверской области произошло ЧП всероссийского масштаба. В городе Вышний Волочек владелец трактира Александр Сысоев и бывший учитель химии Евгений Харламов, ворвавшись в здание местного РОВД, расстреляли дежуривших там милиционеров.