Кровавая Пасха: религиозные фанатики учинили бойню в отделе милиции

Четверть века назад в канун Пасхи в Тверской области произошло ЧП всероссийского масштаба. В городе Вышний Волочек владелец трактира Александр Сысоев и бывший учитель химии Евгений Харламов, ворвавшись в здание местного РОВД, расстреляли дежуривших там милиционеров.
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