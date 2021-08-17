Tolo News: из-за стрельба и давки в аэропорту в Кабуле погибли и пострадали от 30 до 40 человек

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата.