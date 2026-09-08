Происшествия
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Происшествия

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В Приморском крае окончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней дропперши мошенников

В ОМВД России «Пермский» города Пермь было зарегистрировано заявление местной жительницы о том, что у нее путём обмана похищены денежные средства в сумме 7 000 рублей.

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