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Царьград

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Бензин есть примерно на 3% АЗС: народная статистика доступности топлива в Челябинске

Бензин есть примерно на 3% АЗС: народная статистика доступности топлива в Челябинске

Каждый водитель в Челябинске сегодня — герой собственной топливной саги. Кому-то повезло приехать прямо перед бензовозом, кто-то вытерпел три часа очереди, а кто-то, ориентируясь на зеленые метки в приложениях, обнаруживал пустые колонки.

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