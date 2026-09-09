Бензин есть примерно на 3% АЗС: народная статистика доступности топлива в Челябинске

Каждый водитель в Челябинске сегодня — герой собственной топливной саги. Кому-то повезло приехать прямо перед бензовозом, кто-то вытерпел три часа очереди, а кто-то, ориентируясь на зеленые метки в приложениях, обнаруживал пустые колонки.