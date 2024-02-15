Тренер по фигурному катанию Александр Жулин показал свою среднюю дочь

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин перестал скрывать свою среднюю дочь. Он поделился в соцсетях кадрами с фотосессии 11-летней Екатерины, девочка позировала в мини-платье в окружении воздушных шаров.
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