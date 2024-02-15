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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин показал свою среднюю дочь

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин показал свою среднюю дочь

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин перестал скрывать свою среднюю дочь. Он поделился в соцсетях кадрами с фотосессии 11-летней Екатерины, девочка позировала в мини-платье в окружении воздушных шаров.

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