Почему нельзя заливать холодную воду в горячий чайник

Представьте, к вам в пришла большая компания, вы усадили гостей за стол и решили напоить чаем, но вот незадача — кипятка на всех не хватило! Дальнейшие действия напрашиваются сами собой — побыстрее налить воды в ещё горячий чайник и снова вскипятить его, чтобы напоить всех.
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