В Румынии ввели чёрную карточку из-за поведения родителей юных футболистов

Федерация футбола Румынии ввела чёрную карточку, которой судья обозначит досрочное прекращение детского матча, если родители или другие зрители не прекратят вести себя агрессивно.
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