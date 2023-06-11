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300 фактов о Екатеринбурге. Детская железная дорога

300 фактов о Екатеринбурге. Детская железная дорога

Факт № 134. В 1960 году на территории ЦПКиО им. Маяковского в Свердловске открылась Детская железная дорога, структурное подразделение СвЖД.

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