В планах ВМС НАТО организация терактов трубопроводов, танкеров России

Военно-морские силы стран, входящих в состав НАТО, намерены предпринять новые попытки террактов на российских танкерах, трубопроводах и сухогрузах, заявил помощник президента Николай Патрушев 13 марта в интервью журналу «Национальная оборона».
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