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«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 18 сентября размещает облигации на 7 трлн рублей

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 18 сентября размещает облигации на 7 трлн рублей

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, погашение запланировано на 2060 год. Общий объем программы биржевых облигаций — до 7 трлн рублей.

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