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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Ураган» артиллерии бригады морской пехоты ТОФ нанес огневое поражение крупному опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Расчет РСЗО «Ураган» артиллерии бригады морской пехоты ТОФ нанес огневое поражение крупному опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Объективный контроль с беспилотного летального аппарата подтвердил точное попадание и зафиксировал поражение крупного пункта временной дислокации украинских националистов.

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