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Химические ракетные двигатели постепенно изживают себя — они почти добрались к теоретическому пределу эффективности

Химические ракетные двигатели постепенно изживают себя — они почти добрались к теоретическому пределу эффективности

﻿﻿Химические ракетные двигатели постепенно устаревают - они почти достигли теоретического предела эффективности.

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