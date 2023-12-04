К сведению безработных граждан

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома срочно комплектует группы на обучениев декабре:- профподготовка ´Повар 3-4 разряда´ по заявке нанимателя (срок обучения - 2 месяца) .
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