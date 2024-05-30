Велопробег- 1 мая.

Каждый год 1 мая в нашем городе проходит массовый велопробег, приуроченный к Празднику труда. Члены коллектива нашего детского сада традиционно принимают в нем участие по маршруту: Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.