Как сделать блюда во фритюре максимально полезными.

Зимой хочется сытных блюд, которые хорошо согревают и дают нам силы бороться с непогодой. Вот и давайте пожарим что-нибудь вкусное во фритюре, в теплое время года это нам ни к чему, а сейчас – в самый раз! 1.
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