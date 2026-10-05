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Царьград

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Власти Кургана продали участок под снос за 100,8 млн рублей

Власти Кургана продали участок под снос за 100,8 млн рублей

Власти Кургана оценили участок комплексного развития территории, включающий десятки домов, которые планируется снести, в 100,8 миллиона рублей.

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