Засудят же парня: два таджика добивали Васю, но он достал травмат

Alex Nемо

Должен работать простой процесс. Если мигрант (вне зависимости от его статуса в предъидущие 15 лет, даже если оно с купленным гражданством РФ) напал на гражданина РФ то последующие действия полиции: - составляется протокол о совершении мигрантом уголовного преступления (нападение на гражданина(ку) РФ вне зависимости от причин нападения и кто прав или виноват. - вызывается миграционная служба и принимается решение о прекращении гражданства и немедленной депортации мигранта и всей его семьи за пределы РФ в административном порядке. - Если русскому гражданину(ке) нанесены телесные повреждения то, в зависимости от тяжести, нарушитель отправляется в тюрьму (депортация после отсидки) или выплачивает на месте соответствующую денежную компенсацию пострадавшему и штраф за нарушение в бюджет и отправляется к себе на родину вслед за семейством. - Если семейство мигранта получает какие-бы то ни было пособия (маткапитал, пособия на детей и т.д.), то выставляется счет на сумму за предположим 3 года полученных из бюджета РФ средств в адрес соответствующего посольства. В случае отказа посольством выплатить средства - блокируются финансовые счета посольства и его операции до возврата их государством указанных средств в бюджет РФ.