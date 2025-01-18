Русский Колоколъ Рисунок слелан ИИ Kaspersky 14 января производственный конфликт на московском хлебозаводе едва не кончился убийством.
Засудят же парня: два таджика добивали Васю, но он достал травмат
Комментарии
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Alex Nемо
Должен работать простой процесс. Если мигрант (вне зависимости от его статуса в предъидущие 15 лет, даже если оно с купленным гражданством РФ) напал на гражданина РФ то последующие действия полиции: - составляется протокол о совершении мигрантом уголовного преступления (нападение на гражданина(ку) РФ вне зависимости от причин нападения и кто прав или виноват. - вызывается миграционная служба и принимается решение о прекращении гражданства и немедленной депортации мигранта и всей его семьи за пределы РФ в административном порядке. - Если русскому гражданину(ке) нанесены телесные повреждения то, в зависимости от тяжести, нарушитель отправляется в тюрьму (депортация после отсидки) или выплачивает на месте соответствующую денежную компенсацию пострадавшему и штраф за нарушение в бюджет и отправляется к себе на родину вслед за семейством. - Если семейство мигранта получает какие-бы то ни было пособия (маткапитал, пособия на детей и т.д.), то выставляется счет на сумму за предположим 3 года полученных из бюджета РФ средств в адрес соответствующего посольства. В случае отказа посольством выплатить средства - блокируются финансовые счета посольства и его операции до возврата их государством указанных средств в бюджет РФ.
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2 час.
Юрис Хартманис
Когда же наши будут помогать друг другу?
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1 час.
Одиссей
1. Как говорится, лучше пусть меня судят 12, чем несут шестеро. 2. А, действительно, что делают иностранцы на фактически стратегическом предприятии? Нам что, ПОПЫТОК отравления мало? Руководство ХК прям таки жаждет, чтоб их предприятие стало ПЕРВЫМ, где теракт удалось совершить?
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38 сек.
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