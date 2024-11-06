Во Владивостоке в этом году высадили более девяти тысяч деревьев и кустарников

В этом году во Владивостоке появилось более девяти тысяч деревьев и кустарников, сообщает PRIMPRESS. Новые зеленые насаждения для создания уюта и комфорта в городе высадили сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток».
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