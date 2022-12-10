Смехотерапия

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Влюбленный колдун

Влюбленный колдун

Каждый из нас с детства знает, что в любой деревне, на самом ее краю, всегда живет колдун. Так уж повелось, что представители этой профессии избегают общества людей, и если есть возможность поселиться как можно дальше от них, то они так и поступают.

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