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Спички - не игрушка

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Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Провести доследственную проверку деятельности Анатолия Чубайса предложили депутаты Госдумы Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне, и Андрей Луговой, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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