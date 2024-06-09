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В Московском музее транспорта завершены специальные работы по реставрации исторического туристического автобуса ЛАЗ-697М

В Московском музее транспорта завершены специальные работы по реставрации исторического туристического автобуса ЛАЗ-697М

Специалисты Московского музея транспорта успешно завершили масштабную программу реставрации исторической техники, в том числе реставрацию легендарного туристического автобуса ЛАЗ-697М, который выпускался с 1970 по 1975 год.

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