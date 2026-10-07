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На Украине хотят ввести норму «антиокупас» в новом Гражданском кодексе

На Украине хотят ввести норму «антиокупас» в новом Гражданском кодексе

В новый Гражданский кодекс Украины планируют включить норму «антиокупас», которая должна защитить права собственников на имущество, оставшееся на новых территориях РФ — ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.

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