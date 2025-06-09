«Росгосстрах» выяснил, где россияне предпочитают отдыхать с детьми

Число россиян, планирующих семейный отдых с детьми летом 2025 года, выросло на 31%. Средняя стоимость такой поездки увеличилась почти по всем популярным направлениям, однако это не мешает российским туристам бронировать отели по системе «все включено» и «ультра все включено».