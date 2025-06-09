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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

«Росгосстрах» выяснил, где россияне предпочитают отдыхать с детьми

«Росгосстрах» выяснил, где россияне предпочитают отдыхать с детьми

Число россиян, планирующих семейный отдых с детьми летом 2025 года, выросло на 31%. Средняя стоимость такой поездки увеличилась почти по всем популярным направлениям, однако это не мешает российским туристам бронировать отели по системе «все включено» и «ультра все включено».

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