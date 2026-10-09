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Шефер – 22-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Бушар – 25-й, Джек Хьюз – 27-й, Мэттью Ткачак – 29-й

Издание The Hockey News продолжает публикацию рейтинга из 80 лучших игроков НХЛ.  Места с 30-го по 21-е выглядят следующим образом:  30.

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