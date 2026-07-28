Подоляка: "Мы послали Армению". На 10 букв. Вот так итог звонка Пашиняна Путину

Военный блогер Юрий Подоляка подвёл итог телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. По его мнению, Москва впервые заняла максимально жёсткую позицию в отношении Еревана: "Мы послали Армению".
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