Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 561 подписчик

Подоляка: "Мы послали Армению". На 10 букв. Вот так итог звонка Пашиняна Путину

Подоляка: "Мы послали Армению". На 10 букв. Вот так итог звонка Пашиняна Путину

Военный блогер Юрий Подоляка подвёл итог телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. По его мнению, Москва впервые заняла максимально жёсткую позицию в отношении Еревана: "Мы послали Армению".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии