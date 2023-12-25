Снайперы ВС РФ поразили более 20 целей ВСУ на угледарском направлении

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые успешно поражают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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