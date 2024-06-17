Виктор Анисимов Многим не понравится, но тем не менее факт. Прошлое должно умереть ради того чтобы у нашей страны, у нашего народа было будущее.
Прошлое должно умереть
Комментарии
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юф
юра федулов
Кто заказал этому писаке эту подлую статейку, страшную не только дремучим национализмом, но и явной антисоветчиной?. Знакомый стиль последних 30 лет...
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Кто написал всё это вероятно не жил в советское время. Не могу утверждать, что прямо все были братьями, но ведь в то время никого в массовом порядке не убивали... Не стоит нашу нынешнюю действительность грубо накладывать на советское время. Даже мы все, пережив последние тридцать лет, очень сильно изменились, а что уж говорить о молодых поколениях российских граждан - они вообще другие. И запомните: нельзя, чтобы прошлое умерло, ибо без прошлого нет будущего Это аксиома не требующая доказательств. Мы всегда будем вспоминать и сравнивать и плохое, и хорошее - это свойственно всем людям... Именно для этого дана нам память, чтобы помнить и не забывать... иначе так и будем наступать на те же "грабли" и набивать себе "шишек".
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9 час.
АндрейБорков
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1 час.
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