Прошлое должно умереть

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Кто написал всё это вероятно не жил в советское время. Не могу утверждать, что прямо все были братьями, но ведь в то время никого в массовом порядке не убивали... Не стоит нашу нынешнюю действительность грубо накладывать на советское время. Даже мы все, пережив последние тридцать лет, очень сильно изменились, а что уж говорить о молодых поколениях российских граждан - они вообще другие. И запомните: нельзя, чтобы прошлое умерло, ибо без прошлого нет будущего Это аксиома не требующая доказательств. Мы всегда будем вспоминать и сравнивать и плохое, и хорошее - это свойственно всем людям... Именно для этого дана нам память, чтобы помнить и не забывать... иначе так и будем наступать на те же "грабли" и набивать себе "шишек".