Бои за Торецк: продвижение ВС РФ в районе улицы Грушевского, успех в селе Дачное Российские войска продолжают переводить под свой контроль квартал за кварталом в Торецке (Дзержинске).
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Бои за Торецк: продвижение ВС РФ в районе улицы Грушевского, успех в селе Дачное Российские войска продолжают переводить под свой контроль квартал за кварталом в Торецке (Дзержинске).
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