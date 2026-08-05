Сердце не выдержит: Болеем, потому что неправильно пьём воду

Многих волнует вопрос: так сколько же нужно пить простой чистой воды ежедневно. Два литра, пять литров или достаточно двух стаканов - ситуацию объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
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