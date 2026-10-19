Пока речь идёт лишь о возможности проведения плебисцита об отделении от Канады.В понедельник, 19 октября, жители канадской Альберты голосуют по десяти вопросам, включая судьбу провинции в составе Канады.
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