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МО РФ: над Брянской, Белгородской и Орловской областями уничтожили пять БПЛА ВСУ

МО РФ: над Брянской, Белгородской и Орловской областями уничтожили пять БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью, еще по одному были уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Спасибо вам, ребята с ПВО!
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