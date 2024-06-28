Байден и Трамп на дебатах соревновались, кто лучше удержит Россию в узде

В ходе дебатов с Джо Байденом его конкурент Дональд Трамп не озвучивал какой-либо альтернативный курс по Украине или России, а просто давил на то, что при нём Америка держала бы русских в узде, и тогда бы Владимир Путин не решился на начало СВО.