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Байден и Трамп на дебатах соревновались, кто лучше удержит Россию в узде

Байден и Трамп на дебатах соревновались, кто лучше удержит Россию в узде

В ходе дебатов с Джо Байденом его конкурент Дональд Трамп не озвучивал какой-либо альтернативный курс по Украине или России, а просто давил на то, что при нём Америка держала бы русских в узде, и тогда бы Владимир Путин не решился на начало СВО.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Два стартера а туда же,Россию в узде держать,цыплят по осени считают,вы смотрите ,уродычто бы на вас узду не накинули,бьём вас и будем бить,Россию не победить,и не дай вам бог если русский люд обозлиться,вспомните историю,а жестокость порождает жестокость.Думайте если есть чем думать.
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