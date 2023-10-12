Первое крупное обновление шутера Witchfire от создателей Painkiller и Bulletstorm выйдет у...

Первое крупное обновление шутера Witchfire от создателей Painkiller и Bulletstorm выйдет уже скоро — представлен план улучшенийПольская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, рассказала, как планирует развивать в раннем доступе свой фэнтезийный роглайт-шутер Witchfire.