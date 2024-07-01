Вам в платочек или лечиться?

В Дагестане борьба за чистоту традиций вышла на новый уровень: на днях некие активисты и "братья пациентки" пообещали неприятностей врачу-эндокринологу местной клиники «Альтер-Мед» Евгении Макеевой, которая попросила пациентку снять никаб (традиционный религиозный женский головной убор ).
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