Вам в платочек или лечиться?

В Дагестане борьба за чистоту традиций вышла на новый уровень: на днях некие активисты и "братья пациентки" пообещали неприятностей врачу-эндокринологу местной клиники «Альтер-Мед» Евгении Макеевой, которая попросила пациентку снять никаб (традиционный религиозный женский головной убор ).