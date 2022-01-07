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В Ростове ожидается аномально тёплая погода в ночь на Рождество

В Ростове ожидается аномально тёплая погода в ночь на Рождество

Рождественская ночь — 2022 в Ростове будет аномально тёплой / Фото — архив 1rnd.ru Аномальное тепло прогнозируют синоптики в ночь на Рождество 2022 года в Ростове.

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