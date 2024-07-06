Перу и Эквадор договорились удвоить усилия по борьбе с преступностью

Усилия по сотрудничеству в борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая затрагивает их границы Перу и Эквадора будут удвоены заявили президенты двух стран соответственно Дина Болуарте и Даниэль Нобоа.
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