СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Кедми  ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ  всю  ВИНУ  за  УХУДШЕНИЯ ИЗРАИЛЯ--РОССИЙСКИХ  ОТНОШЕНИЙ на  РОССИЮ и это  ПОЛНЕЙШИЙ  АБСУРД..!!...Вот кто такой Кед...
  • Надежда
    Запад активизировался в связи с выборами в России, нужно быть готовыми ко всему...Россию пытаются в...
  • Александр Попов
    Ну дык, получалось только джинсы, грампластинки и жвачку перепродавать, да и то посадить могли, если в КГБ стучать не..."А что вы сделали...

Свобода давно не там, где её ищут

Свобода давно не там, где её ищут

Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Жиденку смешить жидов за деньги, это не комильфо, там таких, каждый первый.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх