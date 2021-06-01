Ответ ненормальной России Анджею Дуде

☭КОМПАСПолитикаОтвет ненормальной России Анджею Дуде Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрГовна от пшековского отродья и этой дуды больше, чем от всей Гейропы.Юра ЮраОни нам еще за Гришку Отрепьева с Мариной Мнишек не ответили.Игорь КузнецовХорошо написано, с сарказмом и даже "сосать" к месту :-) За 15 лет Польша получила "на развитие" (за вычетом взносов в ЕС) более 110 млд. долларов. И Германия - основная страна ЕС, которая, фактически, спонсирует поляков. Конечно же с "указки" США. Тогда понятна вся русофобия поляков - их просто "купили с потрохами".Vitali Bunkowski БунковскийС финансированием в этом году закончится, посмотрим, как они запоют и под кого лягут. После выхода Англии из ЕС 600 000 пшеков, кто не успел пустить корни должны покинуть страну и будет для них визовый режим. Для организации бизнеса они практически получали немерено бабла, это было, когда они вошли в ЕС, ведь были первой страной из восточного блока, теперь они попали в немилость в ЕС, перспективы и дальше получать субсидии на халяву больше нема. Теперь и шипение, надеюсь, будут тише и меньше.Игорь КузнецовВы правы, может быть некоторые из них и останутся, несколько процентов, остальные будут или нелегалами, что сведёт их заработок к "нулю", либо будут «отсасывать у американцев как последние фраера».Валерий ФедосеевПшекия это болото с кублом шипящих змей. Они уже так надоели с провокациями и злобной русофобией, что раскатал бы их вместе с городами и народом.@Игорь КузнецовМалый титул императора Александра III: Божиею милостию, Александр Третий, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.Комментировать
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