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Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».

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Семенков Александр
Говна от пшековского отродья и этой дуды больше, чем от всей Гейропы.
Юра Юра
Они нам еще за Гришку Отрепьева с Мариной Мнишек не ответили.
Игорь Кузнецов
Хорошо написано, с сарказмом и даже "сосать" к месту :-) За 15 лет Польша получила "на развитие" (за вычетом взносов в ЕС) более 110 млд. долларов. И Германия - основная страна ЕС, которая, фактически, спонсирует поляков. Конечно же с "указки" США. Тогда понятна вся русофобия поляков - их просто "купили с потрохами".
Vitali Bunkowski Бунковский
С финансированием в этом году закончится, посмотрим, как они запоют и под кого лягут. После выхода Англии из ЕС 600 000 пшеков, кто не успел пустить корни должны покинуть страну и будет для них визовый режим. Для организации бизнеса они практически получали немерено бабла, это было, когда они вошли в ЕС, ведь были первой страной из восточного блока, теперь они попали в немилость в ЕС, перспективы и дальше получать субсидии на халяву больше нема. Теперь и шипение, надеюсь, будут тише и меньше.
Игорь Кузнецов
Вы правы, может быть некоторые из них и останутся, несколько процентов, остальные будут или нелегалами, что сведёт их заработок к "нулю", либо будут «отсасывать у американцев как последние фраера».
Валерий Федосеев
Пшекия это болото с кублом шипящих змей. Они уже так надоели с провокациями и злобной русофобией, что раскатал бы их вместе с городами и народом.@
Игорь Кузнецов
Малый титул императора Александра III: Божиею милостию, Александр Третий, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

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