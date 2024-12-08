Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Страницы Истории переворачиваются только с кровью, Большие страницы – с Большой кровью… Народ Сирии и его лидеры переворачивают последнюю страницу своей истории.
Про "позор России в Сирии"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема не в Асаде, а в политике нашей власти. Если влезли, то надо было доводить дело до логического конца, а не полумеры, бравады, самовосхваление и т.д. Слишком много пустой болтовни, на деле нет ни какой отвертки не за СП1 и СП2, Курск, дальнобойные ракеты, теперь Сирия и т.д. А что дальше договорняк по хохлостану с нелегитимной властью? Не выполненные целей и задач СВО, замораживание конфликта, с постоянными нарушениями их условий и плацдарм для возобновления очередной агрессии со стороны хохлов, но уже совместно с НАТО, завербованными тысячами наемников и головорезов со всего мира... Хватит демагогии, словоблудия, очередных сказок и самоуспокоения. Либо Россия уничтожит весь хохлостан и начнет применять самое современное вооружение, смести всю инфраструктуру, нарушить всю логистику за неделю, пусть замерзают, без воды будут, в дерьме и нечистотах тонут, с голоду вымирают и т.д Это их выбор и их путь... Есть европа которая их ждет со своей демократией, свободой выбора, толерантностью и т.д. Они хотят в евросоюз и нато? Дорога им открыта и их там ждут...
Ответить
3 час.
ИИ
Иван Иванов
война план покажет-показала.....
Ответить
1 час.
ВА
Владимир Акулов
Когда проблемы никак не могут решить политики , остается только война и кровь...Война - Верховный Судья государств...Кто проиграл - не жизнеспособен...На его место приходят более хитрые победители...Такова реальность.
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии