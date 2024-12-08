Про "позор России в Сирии"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема не в Асаде, а в политике нашей власти. Если влезли, то надо было доводить дело до логического конца, а не полумеры, бравады, самовосхваление и т.д. Слишком много пустой болтовни, на деле нет ни какой отвертки не за СП1 и СП2, Курск, дальнобойные ракеты, теперь Сирия и т.д. А что дальше договорняк по хохлостану с нелегитимной властью? Не выполненные целей и задач СВО, замораживание конфликта, с постоянными нарушениями их условий и плацдарм для возобновления очередной агрессии со стороны хохлов, но уже совместно с НАТО, завербованными тысячами наемников и головорезов со всего мира... Хватит демагогии, словоблудия, очередных сказок и самоуспокоения. Либо Россия уничтожит весь хохлостан и начнет применять самое современное вооружение, смести всю инфраструктуру, нарушить всю логистику за неделю, пусть замерзают, без воды будут, в дерьме и нечистотах тонут, с голоду вымирают и т.д Это их выбор и их путь... Есть европа которая их ждет со своей демократией, свободой выбора, толерантностью и т.д. Они хотят в евросоюз и нато? Дорога им открыта и их там ждут...