ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    Когда  проблемы  никак не  могут  решить  политики  ,  остается  только  война  и  кровь...Война  -  Верховный  Судья...Про "позор России...
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Про "позор России в Сирии"

Про "позор России в Сирии"

Как и ожидалось, Сирия пала… почти без боя НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Страницы Истории переворачиваются только с кровью, Большие страницы – с Большой кровью… Народ Сирии и его лидеры переворачивают последнюю страницу своей истории.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема не в Асаде, а в политике нашей власти.  Если влезли, то надо было доводить дело до логического конца, а не полумеры, бравады, самовосхваление и т.д. Слишком много пустой болтовни, на деле нет ни какой отвертки не за СП1 и СП2, Курск, дальнобойные ракеты, теперь Сирия и т.д. А что дальше договорняк по хохлостану с нелегитимной властью? Не выполненные целей и задач СВО, замораживание конфликта, с постоянными нарушениями их условий и плацдарм для возобновления очередной агрессии со стороны хохлов, но уже совместно с НАТО, завербованными тысячами наемников и головорезов со всего мира... Хватит демагогии, словоблудия, очередных сказок и самоуспокоения. Либо Россия уничтожит весь хохлостан и начнет применять самое современное вооружение, смести всю инфраструктуру, нарушить всю логистику за неделю, пусть замерзают, без воды будут, в дерьме и нечистотах тонут, с голоду вымирают и т.д Это их выбор и их путь... Есть европа которая их ждет со своей демократией, свободой выбора, толерантностью и т.д. Они хотят в евросоюз и нато? Дорога им открыта и их там ждут...
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
война план покажет-показала.....
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ВА
Владимир Акулов
Когда  проблемы  никак не  могут  решить  политики  ,  остается  только  война  и  кровь...Война  -  Верховный  Судья  государств...Кто  проиграл  -  не  жизнеспособен...На  его  место  приходят  более  хитрые   победители...Такова  реальность.
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