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The Guardian: жители Украины возмущены размещением складов с боеприпасами в жилой застройке

The Guardian: жители Украины возмущены размещением складов с боеприпасами в жилой застройке

Британская газета The Guardian сообщила, что жители Украины выражают недовольство действиями властей, которые оборудуют склады с боеприпасами непосредственно в жилых районах.

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