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Житель Балашихи может быть причастен к отравлению ещё нескольких человек

Житель Балашихи может быть причастен к отравлению ещё нескольких человек

По версии следствия, мужчина полгода травил своих родителей.Житель Балашихи, которого подозревают в отравлении матери и отчима, может быть причастен к другим преступлениям.

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