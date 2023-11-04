Siemens «подарит» полмиллиарда долларов Техасу

Техас получит гарантированные 1700 рабочих мест от немецкого концерна Siemens AG. Компания выделит на этот штат США больше полмиллиарда долларов в рамках глобального плана развития высокотехнологичного производства по всему миру.
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