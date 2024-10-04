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Почему Шойгу не в России и какую "шашку" от Путина получил Белоусов

Почему Шойгу не в России и какую "шашку" от Путина получил Белоусов

Коллаж Царьграда Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, почему Сергей Шойгу не в России и какую "шашку" от Путина получил Белоусов.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Полковник по каким-то причинам чуток не в себе
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Валерий, а по-подробнее можете? Ведь можно и о Вас так выразиться.
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Совбез состоит из постоянных членов (кажется, 16 человек) и приглашенных.  Шойгу в списке постоянных членов в самом конце и занимает должность секретаря Совбеза. Его прямая обязанность - организовывать работу Совбеза и все.  Руководит Совбезом Президент и он, естессссно может &quot;попросить&quot; Сергея Кужугетовича смотаться туда-сюда, потом еще раз туда-сюда и т.д.
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3 час.

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